Ucraina: presidente ceco Pavel ha visitato Dnipro e reso omaggio alle vittime dell’aggressione russa

- Il presidente della Repubblica Ceca, Petr Pavel, ha visitato Dnipro, in Ucraina, e reso omaggio alla memoria di chi ha perso la vita a causa dell’aggressione russa. “Ho vissuto la guerra. Speravo di non vedere mai più immagini come questa. La realtà a Dnipro dimostra che non abbiamo imparato dalla storia”, ha scritto il capo dello Stato ceco in un messaggio su Twitter. La guerra provocata dalla Russia è “una barbara uccisione di civili”, ha aggiunto. Come ha riferito il governatore regionale ucraino, Serhiy Lysak, Pavel ha visitato anche un centro per i profughi interni, provenienti soprattutto dalle regioni di Donetsk, Zaporizhzhia, Kherson e Luhansk. (Kiu)