Governo: Calderoli, non mi riconosco in Gentiloni e mi arrabbio per Di maio che rappresenta l'Italia

18 ottobre 2021

- “Io non mi riconosco in un commissario come Gentiloni, che è stato presidente del Consiglio di un governo francamente di sinistra. E mi arrabbio come una bestia quando vedo che a rappresentare l’Italia va uno come Luigi Di Maio”. Lo ha detto il ministro degli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, intervenendo alla scuola di formazione politica della Lega, a Milano. "Francamente - ha proseguito il ministro - sono colpito da certe posizioni. Vedo un vecchio modo di fare politica della prima Repubblica. Oggi quelli che vengono o erano dei Cinquestelle sono persino peggiorati; prima Di Maio poi Bonafede, ogni giorno c’è una collocazione in poltrone per qualche ex grillino”. Quindi, ha concluso, “il voto cambia, le poltrone restano”. (Rem)