Pnrr: Fontana, nostra parte minimale, siamo in linea con i tempi

- La conferenza dei governatori "aveva chiesto di esser coinvolti di più nella messa a terra del Pnrr. All'inizio era stato chiesto di individuare progetti che le Regioni fossero in grado di realizzare e noi mandammo progetti, che prevedevano un investimento di 37 miliardi non sapendo che erano state fatte distinzioni e favorendo il Sud". lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, parlando alla scuola di formazione politica della lega in corso a Milano. "Avevamo previsto le tempistiche - ha proseguito - il governo ha fatto un'altra scelta e la parte in gestione alle Regioni è stata minimale. La nostra quota in parte l'abbiamo investita, siamo in linea con i tempi, se avanzassero risorse siamo pronti mettere a terra altri progetti che abbiamo previsto". (Rem)