Egitto: premier, "rispetteremo tutti gli obblighi internazionali"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto rispetterà le scadenze di tutti i pagamenti internazionali. Lo ha detto il primo ministro dell'Egitto, Mustafa Madbouly, secondo una dichiarazione della presidenza del Consiglio dei ministri. Inoltre, il governo non si tirerà indietro dal proseguire il programma di offerte di società pubbliche in borsa o per investimenti diretti, aggiungendo che sarà aperta la partecipazione in dieci società appartenenti alle forze armate. "Due miliardi di dollari saranno raccolti da questo programma entro due mesi da adesso", ha detto Madbouly, aggiungendo che ci sono "controlli e politiche statali riguardo al tasso di cambio". (Cae)