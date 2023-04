Lazio: Rocca, dolore per scomparsa ex consigliere Limido, vicino a famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, esprime "le più sincere condoglianze alla famiglia, a nome mio e della giunta regionale, per l'inaspettata scomparsa di Gabriele Limido. Figura storica - afferma Rocca in una nota - della politica romana, è stato consigliere nel Lazio. Animatore di tante battaglie politiche, si è sempre battuto per i suoi ideali con coraggio ed è sempre stato un punto di riferimento leale per la sua comunità". (Com)