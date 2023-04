Trentino: Fugatti, o il governo ci dà una via d'uscita su orsi o abbattimenti e selezione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Io “abbatterei JJ4, se me lo lasciassero fare, domani mattina”. Lo ha detto il presidente del Trentino Alto Adige Maurizio Fugatti, intervenendo alla scuola di formazione politica della Lega in corso a Milano. “Non è più accettabile - ha proseguito - l’equilibrio uomo animale con i numeri che ci sono in Trentino: o il governo ci da una via d’uscita o si fa come si fa in tutto il mondo, gli orsi aggressivi li si abbattano appena aggrediscono le persone e di quelli in eccesso si fa una selezione”. Fugatti ha poi sottolineato che qui parliamo di JJ4, ma non degli altri 70 orsi in eccesso rispetto al progetto originario che diceva che si sarebbero mossi sugli altri territori. Dopo 20 anni in Trentino oltre 100 e non sono andati nelle altre regioni”. Fugatti ha poi ribadito di non volere “corridoi faunistici con altre Regioni perché si trasferirebbe il problema, non si può pretendere che i trentini cambino il loro approccio alla vita che è già cambiato perché in Italia vige la regola che mette sullo stesso piano la vita di un animale e di una persona”.(Rem)