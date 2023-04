Sudan: ex premier Hamdok, conflitto può diventare “un incubo per il mondo” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di supporto rapido, in un comunicato, hanno denunciato la prosecuzione di “bombardamenti” in aree residenziali della capitale ad opera dell’esercito, accusando Abdel Fattah al Burhan di organizzare “un colpo di stato violento con gli estremisti della Fratellanza musulmana legati all’ex dittatore e alto ufficiale sudanese Omar al Bashir”. Le Rsf hanno assicurato di essere al lavoro per “aprire corridoi sicuri per i cittadini sudanesi, i residenti e non residenti, per permettere loro l’accesso a ciò di cui hanno più bisogno e facilitare l’evacuazione”. Le forze di Dagalo, inoltre, hanno assicurato di essere “fermamente impegnate al cessate il fuoco”, “per la democrazia, per i diritti umani e per l’istituzione di un governo civile”. (segue) (Res)