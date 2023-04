Lavoro: sindacati, primo maggio triste per dipendenti Roma Metropolitane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà un primo maggio di sofferenza per le lavoratrici e i lavoratori di Roma Metropolitane e le loro famiglie. Lo dichiarano in una nota congiunta le segreterie regionali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti. "Ormai da tre mesi - prosegue la nota - sono infatti senza stipendio, la loro sede di lavoro è chiusa da dicembre, il pignoramento dei conti aziendali li ha privati anche dei fondamentali strumenti di lavoro e dell’imprescindibile controllo sanitario. Permane una preoccupante assenza di concrete prospettive circa lo sblocco di questa situazione, ed una totale incertezza rispetto la continuità delle loro attività lavorative. Non sarà un primo maggio di festa, ma un primo maggio di rivendicazione. Esigiamo il coraggio dall’azione politica, la capacità di trovare soluzioni che ormai devono essere immediate, la concretezza nel dare loro un futuro, rilanciando così lo sviluppo infrastrutturale della mobilità romana". (segue) (Com)