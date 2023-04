Sudan: convoglio con a bordo cittadini Usa ha raggiunto la città portuale di Port Sudan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il convoglio di autobus partito ieri da Khartoum con a bordo 300 cittadini statunitensi, organizzato dopo l’avvio dell’evacuazione dei civili Usa alla luce della crisi in corso in Sudan, ha raggiunto oggi la città portuale di Port Sudan, come da programma. La notizia è stata confermata in una nota dal dipartimento di Stato Usa. Il convoglio, composto da circa una dozzina di autobus, ha scortato i cittadini fuori dalla capitale con l’ausilio di droni. Il dipartimento di Stato ha precisato che le autorità di Washington stanno aiutando a trasferire i civili statunitensi e di altre nazionalità verso la città di Jeddah, in Arabia Saudita. (Was)