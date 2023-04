Vaticano: Papa ai giovani, prima di dare risposte dovete formulare domande

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pronunciando il suo discorso alla Papp László Budapest Sportaréna dove sta incontrando i giovani ungheresi, Papa Francesco ha invitato a fare sempre domande prima di dare risposte, proprio come Gesù, anche "lui che è il Maestro, prima di dare risposte, fa domande". Il Pontefice ha aggiunto: "Guardiamo al primo incontro di Gesù con quelli che diventeranno i suoi discepoli. Due di loro, indirizzati da Giovanni Battista, gli vanno dietro. Il Signore si volta e fa un'unica domanda: 'Che cosa cercate?'. Loro gli chiedono dove abita, e Gesù non dà l'indirizzo ma apre loro un cammino, dice: 'Venite e vedrete', non fa prediche, ma fa la strada insieme a loro: non vuole che i suoi discepoli siano scolari che ripetono una lezione, ma giovani liberi e in cammino, compagni di strada di un Dio che ascolta i loro bisogni ed è attento ai loro sogni". (Civ)