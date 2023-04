Sport: Celli, scudetto As Roma femminile è sogno che diventa realtà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vittoria dello scudetto per l'As Roma femminile "è sogno che diventa realtà". Così in una nota la presidente dell'Assemblea capitolina, Svetlana Celli. "Una stagione perfetta, il sogno che diventa realtà e storia - aggiunge -. Complimenti alle ragazze dell'As Roma per la conquista dello scudetto del campionato di serie A femminile al termine della gara giocata oggi pomeriggio contro la Fiorentina al Tre Fontane. Non vediamo l'ora di celebrare e festeggiare tutti insieme questo entusiasmante successo".(Com)