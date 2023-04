Vaticano: Papa ai giovani, non si diventa grandi scavalcando gli altri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non si diventa grandi scavalcando gli altri". Lo ha detto Papa Francesco pronunciando il suo discorso alla Papp László Budapest Sportaréna dove sta incontrando i giovani ungheresi. Il Pontefice ha ricordato l'episodio dei due giovani discepoli che chiedono a Gesù "di poter stare alla sua destra e alla sua sinistra quando Lui diventerà Re". Francesco ha spiegato che il Signore non "rimprovera per aver osato, non dice loro: 'Come vi permettete, smettete di sognare queste cose!'. No, Gesù non abbatte i loro sogni, ma li corregge sul modo di realizzarli; accetta il loro desiderio di arrivare in alto – ha aggiunto Bergoglio - ma insiste su una cosa, da ricordare bene: non si diventa grandi scavalcando gli altri, ma abbassandosi verso gli altri; non a discapito degli altri, ma servendo gli altri". Quindi il Santo Padre ha sottolineato: "Vedete, amici, Gesù è felice che raggiungiamo grandi traguardi. Non ci vuole pigri e poltroni, non ci vuole zitti e timidi, ci vuole vivi, attivi, protagonisti. E non svaluta mai le nostre aspettative ma, al contrario, alza l'asticella dei nostri desideri". (Civ)