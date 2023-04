Vaticano: Papa ai giovani, per vincere nella vita bisogna puntare in alto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco parlando ai giovani ungheresi ha chiesto loro di puntare in alto e allenarsi per "vincere nella vita". Il Santo Padre ha spiegato: "Hai un talento? Di sicuro ce l'hai! Non metterlo da parte pensando che per essere felice basti il minimo indispensabile: un titolo di studio, un lavoro per guadagnare, divertirsi un po'... No, metti in gioco quello che hai – l'esortazione di Bergoglio - hai una buona qualità? Investi su quella, senza paura! Senti nel cuore che hai una capacità che può far bene a tanti? Senti che è bello amare il Signore, creare una famiglia numerosa, aiutare chi è bisognoso? Non pensare che siano desideri irrealizzabili, ma investi sui grandi traguardi della vita!". La seconda raccomandazione di Francesco è stata quella di allenarsi: "Come? In dialogo con Gesù, che è il miglior allenatore possibile. Lui ti ascolta, ti motiva, crede in te, sa tirar fuori il meglio di te. E sempre invita a fare squadra: mai da soli ma con gli altri, nella Chiesa, nella comunità, insieme, vivendo esperienze comuni". L'incontro odierno è stata l'occasione per Bergoglio per invitare i giovani alla Giornata mondiale della gioventù, spiegando che è una delle occasioni per stare insieme e vivere esperienze con gli altri: "Colgo l'occasione per invitarvi alla prossima, che sarà in Portogallo, a Lisbona, all'inizio di agosto. Oggi invece c'è la grande tentazione di accontentarsi di un cellulare e di qualche amico. Ma, anche se questo è ciò che fanno tanti, anche se fosse quello che ti va di fare, non fa bene". (Civ)