Vaticano: Papa ai giovani, trovate il tempo per il silenzio e non sprecatelo sui social

- "Non abbiate paura di andare controcorrente, di trovare un tempo di silenzio ogni giorno per fermarvi e pregare". E' l'esortazione di Papa Francesco ai giovani ungheresi durante l'incontro che sta tenendo alla Papp László Budapest Sportaréna. "Tra mille corse, tanta frenesia e velocità, c'è una cosa essenziale che manca oggi ai giovani, e pure agli adulti" ha spiegato Bergoglio il quale, riprendendo le parole di una giovane che aveva portato la sua testimonianza qualche minuto prima, ha sottolineato: "Non ci concediamo tempo per il silenzio nel rumore, perché abbiamo paura della solitudine e poi ogni giorno finiamo per essere stanchi". Il Pontefice ha poi aggiunto: "Oggi tutto vi dice che bisogna essere veloci, efficienti, praticamente perfetti, come delle macchine! Ma poi ci accorgiamo che spesso finiamo la benzina e non sappiamo cosa fare. Fa tanto bene sapersi fermare per fare il pieno, per ricaricare le batterie". Ma il Papa ha poi ammonito: "Il silenzio non è per incollarsi ai cellulari e ai social; no, per favore: la vita reale, non virtuale, non avviene su uno schermo, ma nel mondo". (Civ)