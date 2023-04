Agroalimentare: domani a Bari la "Giornata degli ulivi" con la Coldiretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalle nuove armi contro il batterio all’ultimo attacco al patrimonio olivicolo nazionale: a dieci anni dalla comparsa della Xylella sul suolo italiano la Coldiretti stila il primo bilancio sui danni, le prospettive di ripresa e i risultati della ricerca per sconfiggere il killer degli ulivi che già ucciso milioni di piante, tagliato la produzione di olio e devastato territori ed economie. Per questo al Villaggio contadino della Coldiretti a Bari sul lungomare Imperatore Augusto domani, domenica 30 aprile dalle ore 9, in occasione della Giornata degli ulivi, sarà possibile vedere e toccare con mano come gli agricoltori stanno difendendo gli uliveti assediati dal batterio: dagli innesti con nuove varietà resistenti alla malattia alla lotta senza quartiere contro la “sputacchina”, dai droni fino alle task force cinofile che saranno presenti con azioni dimostrative dal vivo. Un evento con la partecipazione del presidente della Coldiretti Ettore Prandini, del Presidente di Unaprol David Granieri, di esperti e ricercatori per fare il punto su una minaccia che rischia di estendersi a livello nazionale ed europeo. Per l’occasione verrà diffuso l’esclusivo report di Coldiretti su “Xylella 2013/2023, dieci anni di guerra” con dati, analisi, proiezioni sull’avanzata del batterio e il suo impatto su produzioni e consumi. Nell’ambito del Villaggio Coldiretti di Bari sarà anche aperta l’esclusiva mostra su “Gli oli d’Italia” con i tesori arrivati da ogni parte della penisola per testimoniare la grande ricchezza e biodiversità delle produzioni made in Italy.(Rin)