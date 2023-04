© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vedo il potenziale da entrambe le parti per svilupparsi e per costruire non solo relazioni più forti, ma anche fare affari insieme".Gli addetti europei del settore aziendale guardano alla Cina alla ricerca di cooperazione, sperando che la ripresa economica del Paese porti ampie prospettive di crescita. (Xin)