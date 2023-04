Spagna: Sanchez, governo investirà 1,3 miliardi di euro nella formazione professionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo investirà 1,3 miliardi di euro nella formazione professionale. Lo ha annunciato il presidente dell’esecutivo, Pedro Sanchez, durante un evento del Partito socialista a Pamplona. “E’ il maggior impegno nella formazione professionale che qualsiasi governo abbia mai visto”, ha detto Sanchez, per il quale la creazione di altri e migliori posti di lavoro richiede di puntare sulla formazione “come fanno i Paesi più avanzati in Europa”. La misura, che mira a creare 842 centri di formazione e oltre 1.500 classi per l’imprenditoria e la tecnologia applicata, verrà approvata nel Consiglio dei ministri della prossima settimana. Sanchez ha specificato che lo stanziamento di 1,3 miliardi di euro si aggiunge ai 6,6 miliardi che il governo ha già investito. (Spm)