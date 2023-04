Primo maggio: Gasparri (FI), centrodestra pensa al lavoro mentre sinistra canta e balla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- Intervenendo a Teramo in occasione della presentazione della lista di Forza Italia e di Noi Moderati, con il candidato a sindaco della coalizione che unisce il centrodestra e liste civiche, l'avvocato Carlo Antonetti, il senatore Maurizio Gasparri, responsabile nazionale Enti Locali di Forza Italia, ha dichiarato: "Mentre il Primo maggio il governo si riunirà per varare provvedimenti concreti, creare lavoro e dare una prospettiva soprattutto alle nuove generazioni, la sinistra si occuperà di altro. La nuova segretaria del Pd Schlein si intrattiene con consulenti esperti di armocromia e probabilmente si unirà a Landini utilizzando il 'putipù' e qualche tamburello, in occasione dei canti e dei balli del 'concertone' del Primo maggio, che viene fatto a spese dei cittadini che pagano il canone Rai". Per il senatore "c'è chi pensa al lavoro e chi si diverte. C'è chi fa provvedimenti concreti e chi si trastulla tra modiste, sartorie e consulenti estetici. Forse era meglio la sinistra di Gramsci che questa della Schlein. In ogni caso meglio il centrodestra che con Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, quindi il governo Meloni, pensa all'occupazione degli italiani. Intanto Landini suoni pure con il putipù ma paghi lui il conto invece che farlo pagare agli italiani che versano il canone alla Rai", conclude Gasparri. (Rin)