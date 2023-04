Vaticano: Papa ai giovani ungheresi, a pochi chilometri c'è la guerra e vi invito ad aiutare la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco parlando ai giovani alla Papp László Budapest Sportaréna ha ricordato "a non molti chilometri da qui la guerra e la sofferenza sono all'ordine del giorno". Il Pontefice ha dunque esortato a "prendere in mano la vita per aiutare il mondo a vivere in pace. Lasciamoci scomodare da questo, chiediamoci, ciascuno di noi: io che cosa faccio per gli altri, per la Chiesa, per la società? Vivo pensando al mio bene o mi metto in gioco per qualcuno, senza calcolare i miei interessi? Interroghiamoci sulla nostra gratuità, sulla nostra capacità di amare secondo Gesù, cioè di servire". (Civ)