Taiwan: ex presidente Ma Ying-jeou, possibile risolvere pacificamente questione con Cina

- L’ex presidente di Taiwan Ma Ying-jeou, in un intervento al Forum economico di Delfi, in Grecia, che si chiude oggi, ha dichiarato che risolvere pacificamente la questione taiwanese è difficile ma non impossibile e ha respinto i paragoni tra le relazioni tra Taiwan e la Cina e quelle tra la Russia e l’Ucraina. Lo riferisce il sito di informazione greco “Athina 984”. L’ex leader taiwanese, esponente del partito di opposizione Kuomintang (Kmt), ha detto anche di non volere che Taiwan, isola autogovernata su cui Pechino rivendica la sovranità, diventi un’altra Hong Kong e ha fatto riferimento al cosiddetto Consenso del 1992 tra rappresentanti della Repubblica popolare cinese e di Taiwan, un documento le cui interpretazioni sono controverse che avrebbe fornito la base per l’avvio di scambi semi-ufficiali. Riguardo alle prossime elezioni presidenziali, Ma ha sottolineato che l’Isola è ormai da decenni una società democratica e che vuole una soluzione pacifica mentre per quanto riguarda la Cina ha espresso perplessità sulla possibilità di un attacco. (segue) (Gra)