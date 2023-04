Taiwan: ex presidente Ma Ying-jeou, possibile risolvere pacificamente questione con Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma Ying-jeou è stato in visita in Cina dal 29 marzo al 7 aprile scorsi e ha avuto un colloquio con il direttore dell’ufficio cinese delegato agli affari di Taiwan, Song Tao. Anche in quell’occasione, il 30 marzo, ha invocato una maggior cooperazione tra il governo di Pechino e quello di Taipei, che devono “mantenere gli scambi, cooperare e fare il possibile per evitare guerre e conflitti”. “I compatrioti che abitano entrambe le sponde dello Stretto appartengono alla stessa nazione e dovrebbero cooperare per promuovere la pace e la prosperità”, ha aggiunto. L’esponente del Kuomintang ha pronunciato analoghe dichiarazioni anche durante un incontro a Changsha il 2 aprile con gli studenti dell’Università dell’Henan, sostenendo che Taiwan e la Cina fanno parte di un'unica nazione. “Il nostro Paese ha emendato la Costituzione. Nella nostra definizione, la nazione è stata divisa in due parti, rispettivamente l'area di Taiwan e l'area continentale. Entrambe, tuttavia, fanno parte della Repubblica di Cina”, ha spiegato Ma, facendo riferimento alla denominazione ufficiale di Taiwan. (Gra)