- "Aiutiamoci allora a credere che siamo amati e preziosi, che siamo fatti per cose grandi". E' l'esortazione di Papa Francesco chiudendo il discorso pronunciato durante l'incontro con i giovani ungheresi alla Papp László Budapest Sportaréna. "Preghiamo per questo e incoraggiamoci in questo! E ricordatevi anche di fare del bene a me con la vostra preghiera", ha concluso il Pontefice. (Civ)