Ue: Calderoli, case green? per fortuna nel 2024 si torna a votare

- Per fortuna "che nel 2024 si torna a votare in Europa, mi auguro che questa maggioranza, equivalente del centrosinistra, vada a casa e con i moderati centrodestra in Ue le cose possano cambiare". Lo ha detto il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, durante il suo intervento alla scuola di formazione politica della Lega commentando le politiche green sulla casa che l'Unione europea vorrebbe introdurre. (Rem)