- Con la recita del Padre Nostro e il canto finale, si è chiuso l'incontro di Papa Francesco con i giovani ungheresi alla Papp László Budapest Sportaréna. Il Pontefice farà ora rientro in Nunziatura dove ci sarà l'ultimo impegno della giornata, questa volta in forma privata, con l'incontro nel Salone della Rappresentanza Pontificia, con i Membri della Compagnia di Gesù presenti in Ungheria. (Civ)