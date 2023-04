Iran-Iraq: presidente Raisi a omologo, espansione relazioni servirà gli interessi regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Iran, Ebrahim Raisi, ha affermato che l'espansione delle relazioni tra con l'Iraq andrà a beneficio dell'intera regione, oltre a garantire gli interessi delle due nazioni. Parlando durante una riunione delle delegazioni dei due paesi a Teheran, il presidente iraniano ha sottolineato la necessità di una cooperazione più rafforzata in diverse aree, tra cui economia, energia, commercio e sicurezza. Da parte sua, il presidente iracheno, Abdul Latif Rashid, che ha guidato la delegazione irachena a Teheran, ha detto che ci sono diverse potenzialità per ampliare la cooperazione in ambito economico, politico, culturale e commerciale. (Res)