Def: Lollobrigida, incidente materiale, nostri presidenti dei gruppi devono coordinarsi meglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello sull'approvazione del def è stato un incidente materiale, "io sono convinto che lo sia stato anche se non dovremmo commettere errori. Nemici ne abbiamo tanti e non dobbiamo farci del male da soli, i nostri presidenti dei gruppi devono coordinarsi meglio per non dare alla sinistra spazi di credibilità che non hanno approfittando dei nostri errori". Lo ha detto il ministro ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida. (Rem)