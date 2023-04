Taiwan: ex consigliere Sicurezza nazionale Bolton, Usa lavorino per aiuto globale a Taipei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti dovrebbero lavorare con gli alleati a una “risposta globale” per “aiutare Taiwan contro la minaccia cinese” perché “più Taiwan è integrata con altri Paesi negli sforzi di sicurezza e di difesa collettiva, minore è la probabilità che la Cina intraprenda un’azione militare”. Lo ha dichiarato l’ex consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca John Bolton, stando a quanto riferisce l’agenzia di stampa di Taipei “Central News Agency” (“Cna”), intervenendo oggi al Congresso mondiale taiwanese, un incontro annuale delle organizzazioni che promuovono l’indipendenza dell’Isola. Taiwan è “il centro di gravità della minaccia cinese” per il mondo, ha sostenuto Bolton, che ha prestato servizio come consigliere sotto la presidenza di Donald Trump. Riguardo ai rapporti tra gli Usa e Taiwan per Bolton c’è bisogno di “un dialogo strategico molto più profondo e ricco”: non basta fornire armi, ma occorrono coordinamento e pianificazione. L’ex consigliere per la Sicurezza nazionale, che punta a partecipare alle elezioni presidenziali del 2024 come candidato del Partito repubblicano, è favorevole al “pieno riconoscimento diplomatico” di Taiwan da parte statunitense, dopo decenni di “ambiguità strategica”.(Cip)