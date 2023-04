Agricoltura: visita del sottosegretario D'Eramo in Sulcis e Gallura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due giorni di incontri istituzionali e visite alle realtà del patrimonio agricolo sardo, in particolare dei comparti vitivinicolo e del sughero: l'assessore dell'Agricoltura, Valeria Satta, ha accompagnato il sottosegretario del ministero dell'Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Luigi D'Eramo, in un sopralluogo alle realtà del Sulcis e della Gallura. "È stato un onore avere con noi il nostro sottosegretario all'Agricoltura – ha dichiarato l'assessore Satta – con il quale abbiamo potuto discutere dei progetti e investimenti che il governo ha già messo in campo e che prevede di attuare nel breve periodo per il comparto. Una visita importante per fargli conoscere da vicino realtà e prodotti della Sardegna, una terra unica che deve essere raccontata come merita". Nella giornata di ieri l'assessore Satta e il sottosegretario d'Eramo hanno incontrato amministratori locali, operatori di aziende agricole e del comparto vitivinicolo nelle località di Santadi, Sant'Anna Arresi, e Nuxis. Oggi la visita è proseguita nel nord della Sardegna per un sopralluogo alle sugherete e un incontro con i sindaci del territorio. Il sottosegretario ha messo in evidenza come il futuro del comparto dell'agricoltura e degli allevamenti, settore strategico per l'economia della nostra Isola, dovrà far convergere innovazione e usi locali, così da "rendere il settore sempre più competitivo salvaguardando la tradizione e restando leader nella qualità" e ha parlato dei fondi destinati dal governo all'innovazione, alla meccanizzazione e l'agricoltura di precisione e all'ammodernamento dei frantoi oleari, oltre a quelli per la ricerca. (segue) (Com)