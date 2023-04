Agricoltura: visita del sottosegretario D'Eramo in Sulcis e Gallura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo tornati nuovamente nel Sulcis, questa volta insieme al sottosegretario D'Eramo – ha detto l'assessore Satta – per testimoniare quanto questo territorio abbia da offrire a livello di qualità altissima dei propri prodotti ed eccellenze. Oggi ci siamo spostati in Gallura per ascoltare invece i rappresentanti del settore del sughero e gli amministratori locali dei territori coinvolti". Nella sala consiliare del Comune di Calangianus l'assessore Satta e il sottosegretario sono stati ricevuti dal sindaco del Paese, Fabio Albieri, per una riunione cui hanno partecipato i sindaci dei comuni limitrofi e altri rappresentanti della politica e dell'imprenditoria isolane. "Il settore del sughero in Sardegna – ha spiegato l'assessore dell'Agricoltura – è stato leader europeo e mondiale fino agli anni 90, quando c'è stata una brusca frenata per il comparto che ha inevitabilmente portato delle ripercussioni sull'intero tessuto economico e sociale della zona. Mi sono pertanto impegnata a riaprire il tavolo del sughero: per farlo, come sempre sentirò tutte le parti coinvolte per poter prendere delle decisioni che rispondano a quante più esigenze possibile. Anche su questo tema – ha concluso l'esponente della giunta Solinas – il sottosegretario D'Eramo ci ha dato la massima disponibilità per il raccordo tra Regione e ministero". (Com)