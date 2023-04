Sport: Marotta (Avs), complimenti all'As Roma femminile, storica vittoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella della As Roma femminile in campionato è "una vittoria storica. Il primo scudetto è il giusto premio a una società che ha investito molto in questi anni nel calcio femminile, movimento in decisa e forte crescita nel Lazio e nel Paese". Così in una nota il consigliere dell'Alleanza verdi sinistra alla Regione Lazio, Claudio Marotta, commentando la vittoria del primo scudetto della storia della As Roma femminile. "Un titolo largamente meritato, arrivato al termine di una stagione brillante che ha attirato e conquistato l'attenzione e il tifo di tante romane e tanti romani. Alle giocatrici, ai dirigenti e a tutto lo staff della As Roma femminile i miei più grandi complimenti", conclude.(Com)