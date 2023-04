Scuola: Coldiretti, arriva accordo "salva mense", 1 su 3 irregolari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, si vogliono sostenere e organizzare iniziative volte a diffondere l’importanza dell’educazione alimentare e sulla consapevolezza dell’importanza del legame fra cibo e salute, oltre a costruire campagne di comunicazione su esempi virtuosi già in atto. La Coldiretti è impegnata nel progetto “Educazione alla Campagna amica” di Donne impresa che ha coinvolto negli ultimi venti anni circa 10 milioni di bambini, praticamente mezzo milione all’anno, di cui il 70 per cento nella fascia d’età compresa fra i 4 e gli 11 anni, dalla scuola materna alla primaria e il 30 per cento studenti più grandi medie e superiori. L’obiettivo è quello di "formare dei consumatori consapevoli sui principi della sana alimentazione e della stagionalità dei prodotti per valorizzare i fondamenti della dieta mediterranea e ricostruire il legame che unisce i prodotti dell’agricoltura con i cibi consumati ogni giorno e fermare il consumo del cibo spazzatura” sottolinea Chiara Bortolas, responsabile nazionale di Donne impresa Coldiretti. (segue) (Com)