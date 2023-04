Scuola: Coldiretti, arriva accordo "salva mense", 1 su 3 irregolari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma se il patto da un lato si focalizza sulla crescita e l’educazione alimentare dei consumatori di domani, dall’altro – ricorda Coldiretti – si punta alla formazione nell’ambito di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento dei giovani, con le nuove professionalità e le opportunità di lavoro nelle filiere produttive agricole e agroalimentari. Questo valorizzando e incentivando le esperienze già in atto nelle imprese agricole italiane anche in ambito scolastico , con particolare riferimento all’istruzione tecnica e professionale e all’istruzione tecnica superiore. “Consumare prodotti a chilometri zero è un segnale di attenzione al proprio territorio, alla tutela dell’ambiente e del paesaggio che ci circonda, ma anche un sostegno all’economia e all’occupazione locale” chiarisce il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, nel sottolineare che “si tratta di una responsabilità sociale che si è diffusa tra i cittadini con le iniziative di educazione alimentare dentro e fuori le scuole in collaborazione con gli agricoltori della Coldiretti e con la crescita dei mercati contadini che in Italia che sono diventati non solo luogo di consumo, ma anche momenti di educazione, socializzazione, cultura e solidarietà”. (Com)