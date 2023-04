Scuola: il ministro Valditara a Bari alla Festa dell'educazione alimentare di Coldiretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Istruzione e del merito Giuseppe Valditara è intervenuto questa mattina alla Festa dell'educazione alimentare organizzata a Bari da Coldiretti. Nel corso dell'evento, il ministro ha firmato un Protocollo d'intesa con il presidente Ettore Prandini. "I giovani sono il nostro futuro e oggi è una giornata importante per la scuola italiana", ha dichiarato il Ministro Valditara nel suo discorso di saluto, di fronte a una platea di oltre 1.500 bambini giunti da tutta Italia con i loro insegnanti. "Il protocollo sottoscritto con Coldiretti è un segnale di grande fiducia. Ho incontrato qui tantissimi ragazzi e ascoltarli è stato davvero molto importante per me. Voglio ringraziare, come sempre, gli insegnanti che rendono possibile tutto questo con il loro lavoro. È importante dire che qui, oggi, c'è la vita. Perché la terra è vita, la agricoltura è vita, la scuola è vita". (segue) (Com)