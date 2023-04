Veneto: Naccarato (Pd), basta sottovalutare presenza camorra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questi giorni il radicamento della camorra in Veneto orientale "ha ricevuto due importanti conferme giudiziarie". Lo afferma Alessandro Naccarato, responsabile del forum legalità e sicurezza del Partito democratico del Veneto, che ricorda: "La Cassazione ha accertato l'esistenza di un'associazione di stampo mafioso legata alla camorra casalese, in grado di agire indisturbata per anni, e ha reso definitive le condanne per i 17 imputati giudicati con rito abbreviato. Nel processo di primo grado in corso contro gli altri 47 imputati l'accusa ha chiesto condanne per 452 anni di carcere. I rapporti tra il gruppo criminale e la pubblica amministrazione di Eraclea sono evidenziati dalla richiesta di 4 anni di carcere per l'ex sindaco e dalla condanna definitiva a 2 anni e 2 mesi per il suo predecessore". Le attività dell'organizzazione mafiosa "sono state favorite dalle sottovalutazioni, dalle relazioni intrecciate con imprese e professionisti del territorio in cerca di facili guadagni e da un diffuso clima di omertà e connivenza. Per disarticolare le connivenze e le complicità che hanno consentito alla camorra di radicarsi in Veneto orientale serve una mobilitazione straordinaria delle istituzioni locali e delle forze sociali ed è necessario potenziare gli organici della magistratura e delle forze dell'ordine", conclude il parlamentare. (Rin)