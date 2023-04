Costa Rica: Fmi riconosce progressi nelle riforme, in vista finanziamenti per 526 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Costa Rica e il Fondo monetario internazionale (Fmi) hanno raggiunto un accordo a livello di personale sull’avanzamento dei programmi di riforma assistiti dall’organizzazione. L’accordo dovrà essere approvato dal comitato esecutivo dell’Fmi, approvazione cui sono subordinati i prossimi esborsi. Lo rende noto un comunicato dell’Fmi, al termine della missione di una squadra tecnica guidata da Ding Ding che dal 17 al 28 aprile ha avuto incontri in presenza e virtuali con rappresentanti delle autorità di San José. L’accordo riguarda la quarta revisione del programma di riforma nazionale sostenuto dallo strumento di assistenza finanziaria Extended Fund Facility (Eff) e la prima revisione del programma sostenuto dal fondo per la resilienza e la sostenibilità (Rsf). In caso di via libera del comitato esecutivo, dai due meccanismi saranno erogati rispettivamente 277,8 milioni di dollari e 248,8 milioni di dollari. (segue) (Mec)