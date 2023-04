Costa Rica: Fmi riconosce progressi nelle riforme, in vista finanziamenti per 526 milioni di dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione dell’Fmi ha rilevato che “tutti gli obiettivi quantitativi sono stati raggiunti” e ha dato indicazione di continuare a lavorare per far scendere l’inflazione e il debito pubblico, creare un sistema fiscale più equo ed efficiente, rafforzare la protezione sociale, ridurre il mercato del lavoro informale, aumentare la partecipazione delle donne e rendere l’economia più verde. Secondo le previsioni del Fondo la crescita del prodotto interno lordo reale dovrebbe moderarsi al tre per cento quest’anno mentre l’inflazione dovrebbe rientrare entro la fine del 2023 nella fascia di tolleranza stabilita dalla Banca centrale (Bccr), del due-quattro per cento. (segue) (Mec)