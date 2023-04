Costa Rica: Fmi riconosce progressi nelle riforme, in vista finanziamenti per 526 milioni di dollari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È importante che le autorità di vigilanza continuino a monitorare in modo proattivo il sistema finanziario per anticipare potenziali fonti di stress”, ha raccomandato la missione guidata da Ding. L’Fmi ha riconosciuto “progressi sostanziali” nella normativa sul pubblico impiego, dalla cui attuazione si aspetta un sistema salariale più equo ed efficiente. Sono stati accolti con favore, infine, i “miglioramenti” in corso nel Paese nei programmi sociali, le misure varate per incentivare l’occupazione formale quelle volte a rendere più ecologico il sistema economico. (Mec)