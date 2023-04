Mafia: Gasparri (FI) su trattativa, chi ha sbagliato risponda proprie responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "È incredibile leggere quello che affermano personaggi come Ingroia che, travolti dalla sentenza della Cassazione invece di chiedere scusa agli italiani e agli esponenti dell'Arma dei Carabinieri e di altre istituzioni che hanno perseguitato, si mettono ancora a sproloquiare". Lo dichiara in una nota il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, che aggiunge: "Dopo la sentenza della Cassazione, che ha confermato che il generale Mori, il generale Subranni, il colonnello De Donno ed altri non hanno commesso alcun reato, persone come Ingroia, Di Matteo, Teresi, Del Bene, Tartaglia, Scarpinato, devono alzarsi in piedi e chiedere pubblicamente scusa a queste persone a cui hanno distrutto la vita e a tutti gli italiani. Gli eroi della lotta alla mafia - aggiunge - sono stati messi ingiustamente sul banco degli imputati. La questione non può finire qui. Ne ho parlato ieri in Senato e continuerò a farlo perché sono state costruite carriere immeritate sull'onda di questa vicenda ed è stata allontanata la verità. Il carcere duro fu cancellato nei primi anni novanta quando Scalfaro era al Quirinale e a Palazzo Chigi c'era Ciampi". (segue) (Com)