Mafia: Gasparri (FI) su trattativa, chi ha sbagliato risponda proprie responsabilità (2)

- "Di queste verità - continua il parlamentare - non si può parlare. Mori e il Ros hanno contrastato in maniera dura ed efficace la mafia. Queste toghe che hanno pesantemente sbagliato devono rispondere delle loro responsabilità. L'ho detto a Palazzo Madama e tornerò a dirlo più volte nei prossimi giorni nelle sedi parlamentari. Ci sono colpe gravissime che non possono rimanere senza sanzione. E dobbiamo capire se ci sono state motivazioni dietro a queste scelte. Se ci sono menti raffinate che hanno voluto queste indagini che hanno allontanato la verità e montato un castello di invenzioni". Anche perché "c'è qualcuno in altre procure che continua a svolgere lo stesso tipo di attività. Ed è ora di finirla. Bisogna stroncare la mafia, non alimentare leggende. E chi lo ha fatto ha indebolito lo Stato. Non è un caso ad esempio che Di Matteo, che è stato sconfitto sul piano giudiziario, è uno di quelli che ha creduto perfino alla tesi di Scarantino stragista. Qualcuno chiederà a Di Matteo giustificazione delle sue condotte? Io lo faccio in parlamento e continuerò a farlo in ogni luogo e in ogni sede. Per quanto riguarda lui e tutti gli altri che ho citato", conclude Gasparri. (Com)