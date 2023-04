Milano: Romani, a commemorazioni Ramelli e Pedenovi forte messaggio dalle istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dalle istituzioni è partito oggi un messaggio forte e unitario di pacificazione e invito al rispetto reciproco, rispetto per le persone e rispetto per le appartenenze politiche e le storie individuali di ciascuno. È e deve essere diritto di tutti manifestare liberamente il proprio pensiero in un clima di serena convivenza civile all’insegna del dialogo e non della contrapposizione: le differenze non devono essere negate e nascoste, ma devono diventare base e ricchezza per una società viva e partecipata. Una società che non ha paura di confrontarsi e dialogare insieme partendo dalle rispettive culture e identità, nella consapevolezza che ciascuno può contribuire alla ricerca e al raggiungimento del bene comune. A condizione che alla base ci sia sempre il rispetto per gli altri”. Lo sottolinea il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani, che ha partecipato questo pomeriggio a Milano, insieme al Presidente del Senato Ignazio La Russa e al Sindaco Beppe Sala, alla cerimonia di commemorazione dedicata a Sergio Ramelli e a Enrico Pedenovi. Alle ore 15 in via Pinturicchio è stata deposta una corona di fiori per ricordare Ramelli, diciottenne del Fronte della Gioventù assassinato nel 1975 da militanti di Avanguardia Operaia; a seguire un’altra corona è stata deposta in viale Lombardia a ricordo dell’avvocato Pedenovi, Consigliere provinciale del Msi, ucciso da un gruppo legato a Prima Linea il 29 aprile 1976. (Com)