Milano: Bertolé, attoniti per neonata trovata senza vita, ora risposte medico legali

- “La notizia della piccola neonata trovata senza vita ci lascia attoniti e sgomenti, soprattutto perché riguarda una bimba che si era affacciata al mondo presumibilmente solo da pochi istanti. Attendiamo gli approfondimenti medico legali per capire cosa sia davvero successo". Lo comunica in una nota Lamberto Bertolé, assessore al Welfare e Salute. "Ogni giorno i servizi sociali del Comune lavorano per supportare le famiglie in difficoltà e genitori che scelgono di affrontare il percorso della genitorialità. Possiamo solo impegnarci perché il nostro lavoro sia sempre più efficace e le mamme e i papà scelgano, nei momenti di difficoltà, di chiederci aiuto” conclude l'assessore. (Com)