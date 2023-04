Brindisi: Zangrillo su elezioni, con Pino Marchionna proposta seria di rilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi sono a Brindisi per sostenere il mio partito, Forza Italia, ed il nostro candidato, Pino Marchionna, che è un'eccellente proposta politica rivolta alla città di Brindisi". Così il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, parlando ai giornalisti a Brindisi. "Sono qui - ha aggiunto - al fianco degli amici e colleghi di Forza Italia, impegnati nella campagna elettorale, ma anche per testimoniare la vicinanza del governo ai territori. La macchina amministrativa è il motore dello sviluppo del Paese e noi stiamo lavorando per modernizzarla. Vogliamo innanzitutto motivare il personale dipendente, perché l'aspetto umano è fondamentale, e poi stiamo operando per semplificare i processi. Lo stiamo facendo non chiusi nelle nostre stanze di palazzo, ma girando tutta l'Italia, parlando e confrontandoci con i territori, gli enti locali e le associazioni di categoria. Vogliamo compredere da loro quali sono i temi che dobbiamo aggredire per puntare alla semplificazione". (segue) (Com)