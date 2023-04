Brindisi: Zangrillo su elezioni, con Pino Marchionna proposta seria di rilancio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando della Pubblica amministrazione, il ministro ha poi aggiunto: "Stiamo colmando anche la carenza di personale: un impegno fondamentale anche e soprattutto per il Pnrr. Abbiamo bisogno di sostenere le amministrazioni locali, che sono i principali enti attuatori del Pnrr, e quindi è fondamentale fornire più personale". Insieme al ministro, oggi, anche il commissario regionale di Forza Italia, Mauro D'Attis, il vice commissario, Dario Damiani, e l'onorevole Andrea Caroppo. "Abbiamo chiesto al ministro Zangrillo di essere qui - ha aggiunto Mauro D'Attis - perché è un autorevole esponente del governo Meloni ed anche perché ha una delega strategica per portare a compimento i tanti progetti del Pnrr che daranno nuova spinta al nostro Paese. Zangrillo racconta il dna del nostro partito in cui si intrecciano competenza e serietà. Averlo con noi qui, assieme a Pino Marchionna, ha un significato preciso e conferma ai cittadini il valore della nostra proposta per Brindisi". Con Marchionna sindaco "la nostra città potrà uscire dall'isolamento, liberando le tantissime potenzialità che abbiamo e che sono state frenate dalla miopia di una politica distante anni luce dalla nostra. Brindisi - ha concluso D'Attis - può e deve ambire ad essere una città protagonista della crescita della Puglia". (Com)