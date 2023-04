Regno Unito: documenti su sottomarino Anson trovati nel bagno di un pub, la Marina apre un'indagine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Documenti inerenti il sottomarino britannico a propulsione nucleare Hms Anson sono stati ritrovati nel bagno di un pub a Barrow-in-Furness, città portuale nel nordovest dell’Inghilterra. Lo ha reso noto il quotidiano “The Sun” citando una propria fonte. “Il pub era pieno di persone dal porto, civili e militari. Sono entrato nel bagno e i documenti se ne stavano per terra con un cordino. Chiunque avrebbe potuto trovarli”, ha dichiarato la fonte. La Marina britannica ha nel frattempo ridimensionato la portata dell’accaduto: un portavoce ha parlato di “documenti di addestramento generici privi di informazioni sensibili”. Malgrado ciò, un’indagine è stata avviata per stabilire “le circostanze della scoperta” del materiale. Il sottomarino Hms Anson è un sommergibile a propulsione nucleare, costruito nel porto della medesima città in cui sono stati reperiti i documenti. Lungo 97 metri, il sottomarino è il quinto di classe Astute a essersi unito alla Marina reale britannica. I sommergibili di questa classe sono “i più avanzati” di cui il Regno Unito disponga e l’Anson è in grado di circumnavigare il pianeta senza riemergere, come ha comunicato il ministero della Difesa di Londra. Attualmente il sottomarino è di stanza alla base navale di Clyde, in Scozia. (Rel)