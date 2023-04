Ramelli: Sala, riconciliazione significa tantissimo, bisogna essere capaci di metterla in atto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riconciliazione significa tantissimo, “bisogna essere capaci da tutte le parti di metterla in atto, però è normale, giusto e anche bello che la politica si divida e veda le cose in maniera diversa. il confronto però deve essere sulla base della non violenza, del rispetto delle parole degli altri”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, al termine della cerimonia di commemorazione di Sergio Ramelli a Milano. “Da questo punto di vista - ha sottolineato - non posso che appoggiare quello che dice presidente del Senato e che si debba trovare una forma per riconciliare questo Paese”. Rispondendo a chi gli ha fatto notare che comunque oggi la città sarà divisa come ogni 29 aprile, il sindaco ha replicato che "è abbastanza evidente che un po’ è così. Sono in contatto anche con il questore e prefetto con la speranza che non succeda niente di grave. Poi io rendo conto del mio comportamento e sentimento, non ho mai mancato alla ricorrenza del 29 aprile, non solo perché è giusto ma poi anche perché Sergio Ramelli era uno della mia generazione. In un Periodo in cui si viveva questa situazione, quindi lo faccio veramente" non solo "per dovere perché il sindaco deve fare questo, ma perché lo sento".(Rem)