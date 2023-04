Milano: Gualzetti (Caritas Ambrosiana), sostegno a nuclei familiari in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In relazione a quanto avvenuto ieri pomeriggio in zona Città Studi a Milano, Caritas Ambrosiana precisa che nel ritrovamento del cadavere di una neonata, avvenuto in un cassonetto gestito dalla cooperativa Città e Salute (che aderisce alla rete Riuse), non sono stati convolti operatori della cooperativa stessa. "Abbiamo appreso con sgomento dai media la triste notizia. Esprimiamo il nostro dolore più profondo per quanto accaduto e la nostra preghiera per la piccola vita perduta, oltre che per le persone coinvolte". Lo sottolinea Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana. "I nostri Centri d'ascolto e i nostri servizi quotidianamente accompagnano e sostengono, spesso collaborando con i Centri di aiuto alla vita, genitori e madri alle prese con maternità indesiderate o difficili. Avvenimenti dolorosi, come quello avvenuto ieri, ci confermano nell'impegno per la tutela e per la promozione della vita nascente e per il sostegno a nuclei familiari in difficoltà, e ci spronano a intensificare tale attenzione" conclude. (Com)