Milano: Sala, per la stazione centrale servono qualche centinaio di uomini e più telecamere

- Per garantire la sicurezza in stazione centrale a Milano, "da quanto mi dice il prefetto, qualche centinaio di uomini servirebbero". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando con i giornalisti al termine della commemorazione di Sergio Ramelli, rispondendo a chi gli ha chiesto quanti uomini servirebbero per garantire la sicurezza in stazione centrale. I controlli, ha spiegato, "sono tecnicamente aumentati, però" questi fatti "succedono ancora, quindi il tema è che si deve aumentare ancora di più la presenza di uomini, di telecamere , quindi è un lavoro che non finirà mai però noi non abbiamo abbandonato l'idea di un pieno recupero della sicurezza in stazione centrale". "Mi sono sentito con prefettura e questura - ha proseguito il sindaco - il ministro tornerà presto a Milano, obiettivamente è un lavoro lungo che richiede tanto impegno. io non ho mai scaricato su altri le responsabilità. è evidente che il ministero è fondamentale, le forze di polizia sono fondamentali nel fare rispettare la sicurezza, però lo sento come un mio dovere. Con Piantedosi, al di là di tutto, sulle questioni che hanno a che fare con Milano noi si lavora".(Rem)