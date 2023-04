© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nostro Paese ha trovato la sua pacificazione nel l'antifascismo, cioè nel rifiuto della violenza politica. Occorre coltivarla sempre, emarginando chi oggi ripropone metodi e simboli di una stagione che non va mai dimenticata". Così la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera Luana Zanella, commentando le parole del presidente del Senato La Russa in ricordo a Sergio Ramelli. (Com)