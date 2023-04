Trasporto aereo: sindacati, 3 maggio sciopero assistenti di volo Air Dolomiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mercoledì 3 maggio sciopero nazionale di 4 ore, dalle 13 alle 17, degli assistenti di volo della compagnia Air Dolomiti". A proclamarlo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, spiegando che "alla base dello sciopero ci sono le intese disattese da parte della compagnia sul miglioramento delle condizioni di lavoro del personale navigante". "Nonostante un lavoro portato avanti da mesi, volto a definire un accordo per garantire la sostenibilità delle turni e delle condizioni di lavoro, a cui sono sottoposti gli equipaggi della compagnia - spiegano le organizzazioni sindacali - con rammarico prendiamo atto del fatto che la società ha improvvisamente rinnegato le intese raggiunte dopo vari incontri ed ha chiuso ad ogni possibilità di introdurre misure che rendano sostenibili i turni degli equipaggi in vista della stagione estiva. Nonostante la flessibilità e la professionalità dimostrata dai dipendenti nel periodo pandemico, oggi alla ripresa delle attività a pieno ritmo, tanto da richiedere una espansione del network stesso, la gestione della compagnia sembra zavorrata da vecchi sistemi di gestione operativa e logiche di tipo familiare piuttosto che industriali". "Serve - chiedono infine Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti - un immediato cambio di rotta verso una innovazione dei sistemi operativi e gestionali nonché delle relazioni sindacali con i rappresentanti dei lavoratori. Per troppo tempo, responsabilmente, abbiamo atteso risposte a promesse che oggi non vengono mantenute". (Rin)