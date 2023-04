Lavoro: Bonafè (Pd), senza "Opzione donna" decreto è ennesimo bluff

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi auguro che nel decreto Lavoro, che il governo Meloni vuole approvare in fretta e furia il 1 maggio, ci siano misure efficaci e non solo norme spot. Ai redditi delle famiglie, duramente colpite dalla crisi energetica e dall'inflazione, non può certamente bastare il taglio di poche decine di euro per i redditi bassi o l'innalzamento dei fringe benefit, che riguarda soltanto una piccola platea di lavoratori". Lo afferma la deputata Simona Bonafè, vicepresidente del gruppo del Partito democratico, in merito al decreto che verrà licenziato lunedì prossimo dall'esecutivo. "Spero che nel provvedimento, dopo le promesse mancate di questi mesi, venga almeno riproposta 'Opzione donna' con parametri meno stringenti. In caso contrario, sarebbe l'ennesima beffa per le lavoratrici italiane", conclude. (Rin)